Пауза в АПЛ предоставил возможность более глубоко взглянуть на текущий. Михаил Горячев и Евгений Платонов (Портье Дрогба) в уютной студии обсуждают сюжеты английской премьер-лиги и прикидывают чем она закончится.

Где окажется Тоттенхэм. Арсенал еще рано короновать, но все предпосылки есть. С МЮ еще вообще ничего не ясно - Эвертон это тест не хуже Манчестер Сити. Челси ждет жуткий календарь в марте. Ливерпуль - наоборот, плюс опыт. Лига Чемпионов ждет своих участников, в Портье Дрогба и FootballMike обозначают своих фаворитов в гонке за ЛЧ. Таблица АПЛ покажет где останутся Борнмут, Фулхэм, Брайтон и Астон Вилла.

На канале FootballMikе вы всегда можете увидеть обзор матчей или обзор тура, а сегодня - качественную аналитику и крутого гостя.