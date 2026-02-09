Шумный 25 тур АПЛ закончен, поэтому Михаил Горячев - комментатор АПЛ - уже подготовил для вас традиционный Обзор тура.

В этом выпуске вы увидите и услышите подробный обзор матчей 25 тура АПЛ от FootballMike:

Английская Премьер-лига продолжает плести интриги: чемпионская гонка в самом соку, борьба за место в Лиге Чемпионов с каждым туром все острее, и даже в самом подвале таблице становится все интереснее. Таблица АПЛ расставила всех на свои места после 25 тура. Ливерпуль и Манчестер Сити выдали спектакль на Энфилде и Сити забрал важнейшую победу. Чудо гол Собослаи перечеркнули решения Поусона и пенальти на последних минутах. В итоге Собослаи наиграл на удаление. Арсенал дежурно обыгрывает Сандерленд. Манчестер Юнайтед не заметил дома Тоттенхэм, в этом МЮ помог Ромеро. Челси уверенно прибивает в гостях Вулверхэмптон, а Палмер делает очередной хет-трик. Лидс убрал дома Ноттингем Форрест в принципиальном матче.

Борнмут и Астон Вилла сыграли очень бодрую ничью. Эвертон снова побеждает в гостях, на этот раз пострадал Фулхэм. Вест Хэм увозит важнейшую победу из Бернли, а Кристал Пэлас обыгрывает в гостях скучный Брайтон.

На канале FootballMike как всегда для вас подробная футбольная аналитика и развернутый Обзор 25 тура АПЛ.