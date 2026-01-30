Это АПЛ и Превью от FootballlMike. 24 тур АПЛ стучится в ваши двери. Английская премьер лига не останавливается, а значит Михаил Горячев уже подготовил аналитику и новости к матчам 24 тура.

Таблица АПЛ настолько напряжена, что каждый матч становится все более интересным.

Футбольные новости, глубокий анализ, разбор интервью и обзор прошлых матчей - все это учитывается экспертом перед очередным туром.

Арсенал ждет сложный выезд в Лидс. МЮ дома попробует сыграть первым номером и обыграть Фулхэм. Ливерпуль и Ньюкасл только что играли в Лиге Чемпионов, а теперь сыграют между собой в АПЛ. Челси хочет продолжить победную серию, но Вест Хэм поймал свою волну. Ну Тоттенхэм и Сити просто не могут не подарить очередной праздник.

Брайтон и Эвертон - это коты в мешках. Сандерленд и Бернли - это черные коты и мешки. Вилла и Брентфорд - все ли здесь так очевидно? Ноттингем Форрест против Кристал Пэлас - это только с виду скучно, а могут и зажечь. Не сомневаюсь, что и Вулверхэмптон-Борнмут будет веселой игрой.