В АПЛ осталось сыграть решающие матчи. 35 тур подарит настоящий праздник. В первую очередь это матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Что приготовит МЮ и Каррик против команды Слота?

Лига Чемпионов неплохо прошла для Арсенала, но теперь нужно решать внутренние дела: Арсенал принимает дома неуступчивый Фулхэм.

Челси уже казалось бы потерял шансы на ЛЧ, а вот Ноттингем Форрест вполне может попасть туда, если победит в Лиге Европы. Но важнее задача сохранить место в АПЛ.

Манчестер Сити поедет в гости к Эвертону и постарается забрать там победу.

В пятницу тур откроется матчем Лидс - Бернли.

Еще одна вылетевшая команда Вулверхэмптон будет принимать Сандерленд. Вест Хэм едет в гости к Брентфорду.

Борнмут примет дома Кристал Пэлас, а Астон Вилла принимает дома Тоттенхэм.