Английская Премьер-лига дарит нам очередной тур на неделе, поэтому Михаил Горячев - комментатор АПЛ - подготовил свое развернутое Превью. Как поменяется таблица АПЛ после этого тура? Сможет ли Вулверхэмптон удивить дома Ливерпуль. Арсенал ждет сложный выезд в Брайтон. Ньюкасл 3 матча подряд обыгрывает дома МЮ. Сможет ли Манчестер Юнайтед прервать эту тенденцию. Астон Вилла и Челси сейчас в плохой форме и выяснят отношения на Вилла Парк. Манчестер Сити дома будет принимать Ноттингем Форрест. Лидс и Сандерленд поспорят за то какая команда достойна больше остаться в АПЛ. Борнмут и Брентфорд всегда могут подарить праздник. Эвертон царит в гостях, но надо дома обыграть Бернли. Еще в 2 дерби Лондона Фулхэм принимает Вест Хэм, а бедовый Тоттенхэм - Кристал Пэлас.

После Превью обязательно смотрите обзор тура.