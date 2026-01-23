В ближайшем туре АПЛ нас ждет яркий футбол - поэтому FootballMike записал уже подробное Превью к 23 туру.

Арсенал - Манчестер Юнайтед - главный матч выходных. Чем Арсенал и МЮ смогут удивить друг друга?

Ливерпуль уверенно хлопнул Марсель, но впереди сложный выезд в Борнмут. Челси и Пафос не показали феерии, и хозяева скромно взяли 3 очка. В гостях против Кристал Пэлас будет сложнее. Манчестер Сити попал не только под МЮ, но и под Буде Глимт. Не попасть бы под Вулверхэмптон. Ньюкасл принимает дома Астон Виллу и готов снова победить. Фулхэм ждет в гости Брайтон, а ведь последние 3 игры за хозяевами. Вы верите в Вест Хэм? - Отвечает Сандерленд в первом матче дня. Тоттенхэм намерен в 6-й раз подряд победить Бернли. Брентфорд будет экзаменовать дома Ноттингем Форрест. А в последнем матче тура сойдутся Эвертон и Лидс.

Михаил Горячев - футбольный комментатор - разбирает каждый матч 23 тура АПЛ в своем еженедельном Превью.