Приготовьтесь к самой горячей порции прогнозов на АПЛ! На канале FootballMike знаменитый комментатор АПЛ Михаил Горячев представляет свои эксклюзивные топ прогнозы на футбол, посвященные 7 туру Английской Премьер-лиги! В этом выпуске мы детально разберем центральный матч тура – эпическую битву Челси-Ливерпуль, где столкнутся два гранда английского футбола.

Но это еще не все! Мы также представим свои аналитические разборы таких интригующих противостояний, как Лидс-Тоттенхэм, Брентфорд-Манчестер Сити, а также проанализируем шансы МЮ-Сандерленд и Арсенал-Вест Хэм. Если вы хотите быть в курсе всех раскладов, понять тактические тонкости и сделать успешные ставки на АПЛ, то это видео – ваш путеводитель по миру английского футбола!

Михаил Горячев предоставит вам не просто догадки, а обоснованные предположения, опираясь на глубокую статистику, последние новости из стана команд и свой многолетний опыт комментатора. Будьте готовы к 7-му туру АПЛ во всеоружии!

FootballMike – канал Михаила Горячёва, комментатора АПЛ в паблике Английский Акцент.

Телеграм-канал: t.me/footballmike