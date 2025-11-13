В паузу на матчи сборных обсудим самое интересное в английском футболе. В чем секрет обороны «Арсенала» в новом сезоне? Что не так с «Ливерпулем»? У «Ман Сити» новое лицо: два Пепа переизобретают футбол. «Тоттенхэму» пора в ФНЛ? Кризис «Ман Юнайтед» миновал: уязвимые места команды Рубена Аморима. Старт сезона «Челси». Энцо Мареска подходит для борьбы за титул АПЛ? Чудо «Сандерленда» и команда, которая играет лучше «Арсенала» (в позиционной атаке).

Да, Великий Лук снова в эфире! С вас 1500 лайков – и до конца паузы на сборные обсудим европейский футбол вне АПЛ. «Реал», «Барселона», «Бавария», «Милан» – задавайте ваши вопросы и темы для обсуждения!