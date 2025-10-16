Сегодня вечером в гости придет Денис Качанов: обсудим проблемы «Ливерпуля», оборону «Арсенала», рекорды Холанда и все самое интересное из жизни английского футбола. Будем рады любым вашим вопросам про футбол и не только!

Салах тянет «Ливерпуль» вниз? «Тоттенхэму» льстит место в таблице? «Челси» выпал из гонки за чемпионство? Как долго продержится Постекоглу в «Форесте»? Рубен Аморим получил кредит доверия в «Ман Юнайтед».

Телеграм-канал Дениса: t.me/diegesismimesis

Мой телеграм-канал: t.me/lukomski