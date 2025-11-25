Двенадцатый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Кирилл Михайлов, Виталий Мягкий и Самед Аскеров во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

Раскрыты подробности травмы Палмера: свидетели утверждают, что установщик двери в доме Коула разговаривал на баскском.

Погода и Миша Горячёв не виноваты: Арне Слот признал, что несет полную ответственность за результат матча с Ноттингемом.

«Да я просто пожал мячу руку» и еще 30 неудачных попыток Калверта-Льюина обмануть ВАР.

Неравный бой с пагубной зависимостью: Как Ман Сити победить без голов Холанда?

«Еще пару удаленных соперников». Миша Горячев узнал у фанатов Юнайтед, чего не хватило их команде для победы.

Первый хет-трик за 50 лет: Эберечи Эзе и его 3 способа запомниться тренеру Тоттенхэма.