В четвёртом выпуске Итогов Тура Алексей Гаврилов, Артём Таран и Михаил Саакян обсуждают матчи прошедшей недели в АПЛ! Дебютный гол в дебютном матче Вольтемаде, долгожданный гол с игры от Палмера, очередной Слот-тайм от Ливерпуля, победа Пепа в манчестерском дерби и многое другое. Мы поговорили обо всех играх четвёртого тура Английской Премьер-лиги в попытках донести до вас самое интересное!

