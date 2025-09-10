В специальном выпуске Итогов Григорий Телингатер, Дмитрий Панфёров, Артём Таран и Алексей Гаврилов оценивают трансферные кампании грандов Премьер-лиги.

Кто присядет на банку из атакующей группы Ливерпуля? Как Артета интегрирует Эзе в состав Арсенала? Почему Манчестер Сити не пошел за правым защитником? Зачем Манчестер Юнайтед столько десяток? Смогут ли Кудус и Симонс заменить Тоттенхэму Мэддисона и Сона? С кем будет конкурировать Хато в Челси?

