Гарначо в Челси, Симонс в Тоттенхэме, Аморим в депрессии | Дайджест #4
В четвертом выпуске нашего дайджеста Самед Аскеров расскажет вам о новостях последней недели в английском футболе!
Сегодня говорим о состоявшихся и потенциальных трансферах Аканджи, Инкапье, Хойлунна и Вальтемаде! Помимо этого изучаем общий этап Лиги чемпионов, размышляем о будущем Кобби Майну и вместе с Михаилом Елисеевым рассуждаем, как встроить Симонса.
Телеграм-канал Михаила Елисеева: https://t.me/ClubMisha
Акглийский Акцент в телеграм: https://t.me/englishntvplus
Английский Акцент на Спортсе: https://video.sports.ru/tag/LmBbUdaODFn-aEUO5Lxe97HvB1OCZ5S0JrfFG3-nf5g
Таймкоды:
00:00 – Привет!
00:39 – Манчестер Юнайтед
04:36 – Манчестер Сити
07:06 – Ливерпуль
08:11 – Ньюкасл
09:27 – Челси
12:11 – Тоттенхэм (ft Михаил Елисеев)
14:22 – Арсенал
17:02 – Другие новости