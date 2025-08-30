В четвертом выпуске нашего дайджеста Самед Аскеров расскажет вам о новостях последней недели в английском футболе!

Сегодня говорим о состоявшихся и потенциальных трансферах Аканджи, Инкапье, Хойлунна и Вальтемаде! Помимо этого изучаем общий этап Лиги чемпионов, размышляем о будущем Кобби Майну и вместе с Михаилом Елисеевым рассуждаем, как встроить Симонса.

Телеграм-канал Михаила Елисеева: https://t.me/ClubMisha

Акглийский Акцент в телеграм: https://t.me/englishntvplus

Английский Акцент на Спортсе: https://video.sports.ru/tag/LmBbUdaODFn-aEUO5Lxe97HvB1OCZ5S0JrfFG3-nf5g

Таймкоды:

00:00 – Привет!

00:39 – Манчестер Юнайтед

04:36 – Манчестер Сити

07:06 – Ливерпуль

08:11 – Ньюкасл

09:27 – Челси

12:11 – Тоттенхэм (ft Михаил Елисеев)

14:22 – Арсенал

17:02 – Другие новости