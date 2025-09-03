В третьем выпуске Итогов Тура Александр Симбирский, Влад Губин и Самед Аскеров обсуждают матчи прошедшей недели в АПЛ!

Ливерпуль делает заявку на титул, Аморим и Поттер спасаются от увольнений, Челси снова побеждает без Палмера, Пеп проигрывает без Хусанова и Марко Бизот.

Мы же поговорили обо всех играх третьего тура Английской Премьер-лиги в попытках донести до вас самое интересное!

Английский Акцент в телеграм: https://t.me/englishntvplus