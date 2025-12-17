Скачивайте ГОЛ тут: https://gol.go.link/ffcew

🏁 Шестнадцатый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артём Таран, Александр Симбирский, Кирилл Михайлов и Семён Торопов во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

🔹 Палмер забивает впервые с сентября, а у Гюсто 1+1. Но сможет ли команда Марески стабильно добывать результат?

🔹 Салах и Слот помирились. Но не для того ли, чтобы легенду Ливерпуля проводили с почестями?

🔹 Арсенал не забил худшей команде лиги, но победил 2:1. Артета нашел еще одно оружие?

🔹 Манчестер Сити и Кристал Пэлас выдали равный матч, но счет разгромный. Сможет ли что-то остановить машину Гвардиолы?

🔹 Сандерленд победил в Тайн-Уирском дерби, продлив шикарную серию против Ньюкасла в АПЛ. Смогут ли «коты» показывать достойный футбол без десятка футболистов, уехавших на Кубок Африки?

🔹 Манчестер Юнайтед и Борнмут украсили тур огненной перестрелкой. Но что не так с обороной Аморима?

✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.

