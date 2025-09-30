Ливерпуль проигрывает, судьи чудят, Арсенал показывает характер | Итоги Тура #6
В шестом выпуске Итогов тура Алексей Гаврилов, Михаил Саакян и Кирилл Михайлов во всех деталях обсудили прошедший тур АПЛ.
Поговорили о невероятном Кристал Пэлас Оливера Гласнера, зарубе между Ньюкаслом и Арсеналом, ещё одном тренерском поражении Марески и новой солидной порции судейских скандалов.
