Арсенал на вершине, Челси победил чемпиона, а Аморим – хоть кого-то | Итоги Тура #7
Седьмой тур АПЛ подошел к концу, а это значит, что пора подводить его итоги! Артём Таран, Павел Бобков и Кирилл Михайлов во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.
Поговорили о чемпионской гонке, которую теперь возглавляет Арсенал Артеты, зарубе Челси и Ливерпуля, где Мареска одержал тренерскую победу над слотом, воодушевились игрой Манчестер Юнайтед так, что собрали команду недели из их футболистов, и, конечно, не забыли отметить феноменальную форму Антуана Семеньо.
