Девятый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артём Таран, Алексей Гаврилов и Кирилл Михайлов во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

Поговорили о нападающих Тоттенхэма, набравшем ход Манчестер Юнайтед, шикарных голах Борнмута, порадовались очередному гола Арсенала со стандарта и погрустили из-за плохой формы Ливерпуля. И, само собой, восхитились перфомансом Тосина в матче Челси с Сандерлендом!

А еще Мария Макарова пообщалась с английскими фанатами Ливерпуля и Брентфорда – сделать их мнение понятным русскоговорящим зрителям помогли Михаил Горячев, Иван Нестеров, Самсон Сахаров и Семён Торопов!