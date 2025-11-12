Одиннадцатый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артём Таран, Кирилл Михайлов и Павел Бобков во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

Поговорили об уверенной победе Челси над стаей волков без вожака, плохой форме Ньюкасла без левого защитника, передвинутых рекламных щитах на поле Сандерленда, пропавшем в Африке Семеньо, снятой раньше времени футболке Ришарлисона и, конечно же, о Пепе Гвардиоле, чья команда преподнесла шикарный подарок тренеру на 1000-й матч в карьере! Кстати, говорили не только об этом, так что приятного просмотра!