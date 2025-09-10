Закончилось трансферное окно: «Ливерпуль» стал «галактикос»? В «Тоттенхэме» закончилась эпоха Даниэля Леви. «Челси» научился играть без Коула Палмера? У «Арсенала» проблема в атаке? Эдерсон ушел из «Ман Сити» в «Галатасарай». Джек Грилиш – лучший ассистент АПЛ прямо сейчас.

Как «Борнмут» справился с потерей игроков и не потерял в качестве: Ираола – гений? Кризис вратарей в «Ман Юнайтед».

Это личный канал автора Sports.ru Вадима Лукомского. О футболе и обо всем, что меня волнует.

