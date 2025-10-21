Приветствуем всех любителей хоккея! Это новый выпуск шоу «КХЛ Временно», в котором Владимир Гучек, Михаил Зислис, Ярослав Дехтярев и Кирилл Корнилов собрали и обсудили последние новости мира хоккея.

В матча СКА и «Автомобилиста» случился гол-фантом: как такое вообще возможно? Реально ли будет наказать арбитра на всю жизнь?

Игорь Никитин достиг отметки в 700 матчей в КХЛ в качестве тренера. В последних матчах ЦСКА был без Спронга — на выезд поехал без него. Спенсер Мартин нестабилен: то сухарь, то непонятные шайбы.

«Металлург» и «Нефтехимик» устроили перестрелку в Магнитогорске: «Магнитка» впервые в истории КХЛ забросила девять шайб в одном матче! До этого команда трижды забрасывала по восемь шайб в одной игре. Это четвертая игра в КХЛ с точки зрения результативности.

Гомоляко убрали из «Лады» — это логичное решение? Стоило ли идти на такой шаг?

А «Ак Барс» одержал семь побед подряд: в октябре казанский клуб без поражений. Не зря же мы приглашали Марго Юргенссон в нашу программу! Приятного просмотра.

