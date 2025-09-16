Кто возьмет Кубок Гагарина? Лучший игрок нового сезона. Пятерка сильнейших
Привет всем любителям хоккея!
Это новый выпуск шоу «КХЛ Временно», посвященный предстоящему старту нового сезона. На этот раз Владимир Гучек, Михаил Зислис, Леонид Вайсфельд и Алексей Емелин решили посоревноваться в умении делать прогнозы.
Чего ждать от нового сезона КХЛ? Кто станет финалистами Кубка Гагарина? А кому в итоге удастся завоевать трофей?
Кто из игроков составит тройку лучших бомбардиров? А кому удастся получить звание лучшего снайпера?
Какие хоккеисты будут зажигать в новом сезоне? Составляем свою пятерку лучших и делимся своими ожиданиями от нового розыгрыша. А также рекомендуем, за кем точно надо следить в этом сезоне. Приятного просмотра!
