Привет всем любителям хоккея!

Это новый выпуск шоу «КХЛ Временно», посвященный предстоящему старту нового сезона. На этот раз Владимир Гучек, Михаил Зислис, Леонид Вайсфельд и Алексей Емелин решили посоревноваться в умении делать прогнозы.

Чего ждать от нового сезона КХЛ? Кто станет финалистами Кубка Гагарина? А кому в итоге удастся завоевать трофей?

Кто из игроков составит тройку лучших бомбардиров? А кому удастся получить звание лучшего снайпера?

Какие хоккеисты будут зажигать в новом сезоне? Составляем свою пятерку лучших и делимся своими ожиданиями от нового розыгрыша. А также рекомендуем, за кем точно надо следить в этом сезоне. Приятного просмотра!

