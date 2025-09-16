Всем любителям хоккея большой привет! Это новый выпуск шоу «КХЛ Временно», в котором Владимир Гучек, Михаил Зислис, Алексей Емелин и Леонид Вайсфельд обсудили последние новости и главные события недели.

Почему «Металлург» так штормит: два матча подряд начинают бодро со счетом 2:0, а в итоге уходят в овертайм? В чем причины столь слабой игры Ткачева? И за что Толчинского снимают с игры?

ЦСКА с Никитиным рвется к Кубку Гагарина уже в первый же сезон? Что будет с Макаровым: он не подошел тренеру? И куда впишут Соркина после возвращения? Что происходит с московским «Динамо»? Игроки допускают очень много индивидуальных ошибок. Сможет ли команда справиться с трудностями?

«Трактор» мог проиграть все три стартовых матча сезона: что подопечные Бенуа Гру делают не так?

«Драконы» переигрывают СКА по всем фронтам, как в игровом плане, так и в медийном? А «Торпедо» после полностью проигранной предсезонки выиграло два матча регулярки: в чем секрет их успеха? Желаем приятного просмотра!

