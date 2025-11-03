Самонов в ЦСКА, Кузнецов - всё? Самсонов в Сочи, поражение Ак Барса, Морозов возвращается? | КХЛ
Привет любителям хоккея! Это новый выпуск шоу «КХЛ Временно», в котором Владимир Гучек,, Алексей Емелин и Михаил Зислис разобрали самые яркие и интересные события минувшей недели.
Морозов реально может вернуться на лед в ближайшее время - дисквалификация игрока практически закончилась, но его контракт заморожен. «Спартак» ждет информации от РУСАДА, но почему не делает никаких заявлений?
«Ак Барс» прервал серию из 11 побед в КХЛ и проиграл «Ладе». Могли ли казанцы продлить свой успех?
Зачем Разин снял с игры Кузнецова прямо по ходу матча? Что будет с Евгением дальше - неужели он не задержится в КХЛ?
«Сочи» уволил Крикунова и под руководством Михайлова одержал первую победу спустя 9 матчей. Как показал себя Самсонов?
«Адмирал» проиграл седьмую игру подряд - Тамбиев уйдет в отставку? Или об этом пока рано говорить?
ЦСКА проиграл два дерби подряд и с одинаковым счетом. Теперь армейцы хотят расстаться с канадским вратарем Мартином — почему так?
В «Сибири» могут уволить второго главного тренера за сезон: Буцаев лишится своего поста? Или новосибирцам стоит потерпеть?
Все главные новости — в новом выпуске вашего любимого шоу. Приятного просмотра!
Что вас ждет в этом выпуске?
🔹Что будет с Иваном Морозовым? Инсайдеры говорят, что дисквалификация игрока составит всего 1 месяц… Какие выводы сделает РУСАДА?
🔹Рекордная серия «Ак Барса была прервана «Ладой».
🔹Адмирал терпит 7 поражений подряд и уходит на дно. Ожидать ли замену тренера в клубе? Тамбиев изжил себя?
🔹ЦСКА проигрывает два дерби подряд: Спартаку и Динамо! Мартин показывает себя очень плохо?