Привет любителям хоккея! Это новый выпуск шоу «КХЛ Временно», в котором Владимир Гучек,, Алексей Емелин и Михаил Зислис разобрали самые яркие и интересные события минувшей недели.

Морозов реально может вернуться на лед в ближайшее время - дисквалификация игрока практически закончилась, но его контракт заморожен. «Спартак» ждет информации от РУСАДА, но почему не делает никаких заявлений?

«Ак Барс» прервал серию из 11 побед в КХЛ и проиграл «Ладе». Могли ли казанцы продлить свой успех?

Зачем Разин снял с игры Кузнецова прямо по ходу матча? Что будет с Евгением дальше - неужели он не задержится в КХЛ?

«Сочи» уволил Крикунова и под руководством Михайлова одержал первую победу спустя 9 матчей. Как показал себя Самсонов?

«Адмирал» проиграл седьмую игру подряд - Тамбиев уйдет в отставку? Или об этом пока рано говорить?

ЦСКА проиграл два дерби подряд и с одинаковым счетом. Теперь армейцы хотят расстаться с канадским вратарем Мартином — почему так?

В «Сибири» могут уволить второго главного тренера за сезон: Буцаев лишится своего поста? Или новосибирцам стоит потерпеть?

Все главные новости — в новом выпуске вашего любимого шоу. Приятного просмотра!

Что вас ждет в этом выпуске?

🔹Что будет с Иваном Морозовым? Инсайдеры говорят, что дисквалификация игрока составит всего 1 месяц… Какие выводы сделает РУСАДА?

🔹Рекордная серия «Ак Барса была прервана «Ладой».

🔹Адмирал терпит 7 поражений подряд и уходит на дно. Ожидать ли замену тренера в клубе? Тамбиев изжил себя?

🔹ЦСКА проигрывает два дерби подряд: Спартаку и Динамо! Мартин показывает себя очень плохо?