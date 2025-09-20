Привет всем любителям хоккея!

Это специальный выпуск шоу «КХЛ Временно», который понравится особенно болельщикам «Адмирала» из Владивостока и поклонникам московского «Динамо».

В гостях у Владимира Гучека, Михаила Зислиса и Леонида Вайсфельда — генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан и защитник «Динамо» Артем Сергеев.

Как «Адмиралу» удавалось забрасывать большое количество шайб в отдельно взятых играх?

Будет ли еще усиление у команды? Планируются ли обмены или состав уже укомплектован?

Какова роль генерального директора в маркетинговой политике клуба?

Как проходит подготовка к сезону Артема Сергеева? Привык ли к постоянной смене партнеров в «Динамо»? Чего не хватило в серии с «Трактором» и как знал, что Комтуа останется в клубе?

Есть ли ритуалы перед играми? И как Сергеев привык восстанавливаться после матчей? Приятного просмотра!

