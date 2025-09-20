Суеверия и секреты раздевалки московского Динамо. Система и усиления Адмирала
Привет всем любителям хоккея!
Это специальный выпуск шоу «КХЛ Временно», который понравится особенно болельщикам «Адмирала» из Владивостока и поклонникам московского «Динамо».
В гостях у Владимира Гучека, Михаила Зислиса и Леонида Вайсфельда — генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан и защитник «Динамо» Артем Сергеев.
Как «Адмиралу» удавалось забрасывать большое количество шайб в отдельно взятых играх?
Будет ли еще усиление у команды? Планируются ли обмены или состав уже укомплектован?
Какова роль генерального директора в маркетинговой политике клуба?
Как проходит подготовка к сезону Артема Сергеева? Привык ли к постоянной смене партнеров в «Динамо»? Чего не хватило в серии с «Трактором» и как знал, что Комтуа останется в клубе?
Есть ли ритуалы перед играми? И как Сергеев привык восстанавливаться после матчей? Приятного просмотра!
Телеграм-канал О, хоккей!: https://t.me/olimpbethockey