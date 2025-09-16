Привет всем любителям русского хоккея!

Это новый выпуск вашего любимого шоу «КХЛ Временно», в котором Владимир Гучек, Михаил Зислис, Алексей Емелин, Леонид Вайсфельд обсудили матчи Кубка Мэра Москвы.

Последнее место «Спартака» в группе А сильно бросается в глаза. Что происходит с красно-белыми? Неужели остается надеяться лишь на легендарную кричалку «Боже, «Спартак» храни!»?

Так ли удивляет лидерство минского «Динамо» в квартете? Как белорусской команде удалось пробиться в финал? Как изменился подход Квартальнова?

Игра ЦСКА на турнире — это возвращение гегемона? Армейцы также вышли в финал, а их состав близок к максимально оптимальному. Чего ждать от них в сезоне?

Почему пока не получается у московского «Динамо»? Что не так у подопечных Алексея Кудашова? Неужели есть проблемы с дисциплиной? Желаем приятного просмотра!

