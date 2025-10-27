Всем хоккейным фанатам большой привет! Это новый выпуск шо «КХЛ Временно», в котором Владимир Гучек, Леонид Вайсфельд, Алексей Емелин и Михаил Зислис обсудили самые важные и интригующие события прошедшей недели.

Защитник «Трактора» Дронов толкнул арбитра в спину и получил пять матчей дисквалификации: справедливо ли это? Все ли очевидно в данной ситуации?

Вратарь «Адмирала» Адам Хуска мощно хитанул Илью Сафонова и получил две штрафных минуты: что не так с этим судейским решением?

Шелдон Ремпал вернулся в «Салават Юлаев»: но откуда у уфимского клуба на него деньги? В чем личная мотивация игрока ехать в клуб, который может не попасть в плей-офф?

18-летний Жаровский — третий бомбардир «Салавата Юлаева» в сезоне КХЛ. Заслуженно ли его сравнивают с другим российским вундеркиндом — Иваном Демидовым?

«Автомобилист» подтвердил возвращение нападающего Голышева: Анатолий вернулся в КХЛ с 17 октября 2025 года. Как он проявил себя в игре с «Торпедо»?

Московское «Динамо» разгромило «Спартак» в дерби: что это было? Красно-белые были незаметны в этой встрече от слова совсем! Сказалась усталость после игры с «Драконами»?

Нападающий Клим Костин может вернуться в «Авангард»: а что с потолком зарплат? Зато игроки команды шопились перед матчем с «Барысом»? Желаем приятного просмотра!

