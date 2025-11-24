СКА остановил Динамо, Локо хочет Кубок, Спад АК Барса, Торпедо в топе, Кризис Автомобилиста | КХЛ
Кто возьмет Кубок Гагарина? Лучший игрок нового сезона. Пятерка сильнейших
ЦСКА - чемпион? Бронза у Драконов, Спартак раскатал Торпедо. Результаты Кубка мэра Москвы
Увольнение Кудашова, Барыс грохнул Локо, Рекорды Динамо Мн, Торпедо рвёт! Авангард возвращается? КХЛ
Фантомная шайба СКА, Шоу Металлурга и Нефтехимика, АК Барс на втором, Спронг вне состава | КХЛ
Дисквалификация Дронова, Потолок зарплат Авангарда, Дерби Спартак-Динамо, Возвращение Ремпала | КХЛ