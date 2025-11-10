Всем любителям хоккея большой привет! Это новый выпуск «КХЛ Временно» — на этот раз в прямом эфире. Владимир Гучек, Алексей Емелин, Михаил Зислис и Леонид Вайсфельд обсудили самые горячие события недели.

СКА остановил победную серию московского «Динамо»: как это было? Что за ключевой момент, который произошел до самой игры? Петербуржцы обменяли Дюбе и подписали Лайпсика: это точно усиления?

«Ак Барс» потерпел три поражения подряд: что о спаде в команде знает Вайсфельд? Все из-за отпуска Марго Юргенсон?

«Амур» восстал из пепла: две мощных победы над «Авангардом» и «Автомобилистом». Теперь у команды больше шансов на плей-офф?

«Локомотив» просто непобедим на домашней арене: способны ли ярославцы взять второй кубок подряд? 11 побед в 11 домашних играх сезона - это мощь!

«Торпедо» – в двух очках от первого места, «Северсталь» в четырех, а Нефтехимик – в трех очках от второй строчки. Что это за сказка?

Минское «Динамо» уступило «Ладе», но подопечные Квартальнова в полном порядке!

Что происходит с «Автомобилистом»? Команде Заварухина скучно?

Приятного просмотра!

Что вас ждет в этом выпуске?

🔹СКА в упорном матче переиграл Динамо, Мерфи сделал разницу!

🔹Локомотив уверенно идет к кубку, Радулов - главная звезда клуба!

🔹Тайная связь Юргенсон и АК Барса… Три поражения подряд после ухода Марго в отпуск!

🔹Автомобилисту скучно… Команда Заварухина играет только по желанию?