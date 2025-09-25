Что вас ждет в этом выпуске?

🔹 Обсуждаем самые яркие события прошедшей хоккейной недели!

🔹 Какое будущее ждет Хмелевского? Должен был в Авангард, в итоге поехал в АК Барс, но сам хочет в НХЛ!

🔹 Что происходит с Автомобилистом? Команда идет не очень уверенно… Говорит ли это о скорой смене Заварухина?

🔹 Авангард становится очень мощным! Шесть побед подряд и уверенная игра даже против АК Барса и СКА!

🔹 Как дела у Металлурга? Не уж то Разин не смог найти подход к Ткачеву?

