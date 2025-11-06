Всем любителям хоккея большой привет! Это новый выпуск шоу «КХЛ Временно», в котором Владимир Гучек, Михаил Зислис, Алексей Емелин и Леонид Вайсфельд прошлись по последним событиям из мира хоккея.

Кравцов реально приедет в «Челябинск»? Нужен ли Виталий «Трактору» так же сильно, как вратарь? Дригер в матче с «Нефтехимиком» откровенно напортачил, пропустив три вратарских гола!

Никитин в ЦСКА столкнулся с теми же проблемами, что и в «Локомотиве»: зачем он пытается достучаться до игроков на пресс-конференциях? Мартин в списке отказов: теперь будет в другом клубе КХЛ? «Динамо-Минск» в полном порядке: одержали побед подряд! Минчане окончательно прошли кризис, который был на старте?

А «Динамо-Москва» в огне: лишь три поражения в 16 матчах! Это та версия команды, о которой мы говорили летом?

«Торпедо» к Новому году переедет на новую арену: что об этом известно?

В НХЛ вратарь снес ворота, а гол засчитали — а мы все ругаемся на судей в КХЛ!

Зацените наш новый логотип, графику и заставку! Приятного просмотра.

Что вас ждет в этом выпуске?

🔹Кравцов прибывает в Трактор? Как челябинцы будут решать вопрос с вратарем? Ошибки Дригера становятся все очевиднее!

🔹ЦСКА проигрывает Динамо. Гамзин был хорош, Мартин в списке отказов, а Коваленко поставил точку… Что происходит у армейцев?

🔹Торпедо переедет на новый стадион! Команда Исакова идет с отличной серией из побед!

🔹Авангард вышел на поле впятером… Как такое возможно?)

🔹БОНУС: Анонс нового выпуска историй с Вайсфельдом!

