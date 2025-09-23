Всем скучающим по Континентальной хоккейной лиге жаркий привет! Это новый выпуск вашего любимого шоу «КХЛ Временно», в котором Владимир Гучек, Михаил Зислис и Алексей Емелин пообщались защитником «Авангарда» - Семеном Чистяковым.

Омичи были единственной командой, которая была способна остановить «Локомотив»: что пошло не так в серии с будущим победителем Кубка Гагарина?

Что изменил Ги Буше после своего прихода в «Авангард»? Чем он отличается от других специалистов?

Как поменялся тренировочный процесс в команде? Какие разговоры были в раздевалке?

Какая атмосфера царила в команде во время беспроигрышной серии в 12 матчей?

Почему Семен решился остаться в «Авангарде», хотя был вариант с отъездом в Северную Америку? Желаем приятного просмотра!

