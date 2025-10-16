Специальный выпуск шоу «КХЛ Временно» в формате, который вам так понравился — крутые байки от знаменитого менеджера, тренера, судьи и просто хорошего человека Леонида Вайфельда. Расскажем вам топовые истории, о которых ранее никто не знал!

Как вообще Леонид Владленович стал скаутом? И чего он опасался после этого?

Зачем Матс Сундин заставил всю команду дважды выйти из душа и причем тут Вайсфельд?

Как, куда и зачем Леонида везли пьяные финны? И почему ему пришлось сесть за руль микроавтобуса?

Зачем Анатолий Владимирович Тарасов звонил в военкомат и в чем он обвинил Леонида Владленовича?

Как Вайсфельд звонил высокопоставленным чиновникам и искал девушку игрока, которая прилетела в аэропорт и не могла пройти паспортный контроль?

