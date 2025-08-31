Панарин х Сергачёв | NHL, Бобровский, рекорд Овечкина, жизнь в США, сборная России | Smol Talk
Такого в подкасте Smol Talk еще не было: два гостя у Феди Смолова — да еще какие! Артемий Панарин и Михаил Сергачёв на отпускном вайбе рассказали про жизнь в США, сравнили футбол с хоккеем и подвели итоги сезона в NHL. Весело, интересно и с крутыми историями. Классный выпуск прямо перед тобой. Включай!
