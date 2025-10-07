Радиовидеослушатели, приём! В эфире снова SMOL FM. Пришло время горячих обсуждений 11-го тура РПЛ с легендарным защитником сборной России, а теперь тренером Сергеем Игнашевичем!

✔️ Результативное московское дерби «Динамо» – «Локомотив»

✔️ Три мяча от ЦСКА за 18 минут

✔️ Первое поражение Черчесова в «Ахмате» в РПЛ

✔️ Скандал со Сперцяном

✔️ Слишкович – Се. Ля. Ви

