SMOL FM 011.00 // Гость: Сергей Игнашевич // ЦСКА – Спартак / Динамо – Локо / РПЛ / сборная России
Радиовидеослушатели, приём! В эфире снова SMOL FM. Пришло время горячих обсуждений 11-го тура РПЛ с легендарным защитником сборной России, а теперь тренером Сергеем Игнашевичем!
В этом выпуске:
✔️ Результативное московское дерби «Динамо» – «Локомотив»
✔️ Три мяча от ЦСКА за 18 минут
✔️ Первое поражение Черчесова в «Ахмате» в РПЛ
✔️ Скандал со Сперцяном
✔️ Слишкович – Се. Ля. Ви
