Привет, дорогие радиовидеослушатели! Добро пожаловать на частоту СмолФМ, где мы обсуждаем итоги 13-го тура РПЛ

В прошедших матчах нам помогает разобраться бывший футболист ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев!

В этом выпуске:

· Вымученная победа «Спартака» над «Оренбургом»

· Выбор кандидата на замену Станковичу

· Игорь Акинфеев 35 лет в ЦСКА!

· «Зенит» в погоне за тройкой лидеров

· Попытка похищения Мостового

Фёдор Смолов, Дмитрий Егоров, Павел Мамаев, РПЛ, Российская Премьер-Лига

