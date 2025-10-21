Приём, приём! Радиовидеорубка SMOL FM возвращается после небольшого перерыва и готова к обсуждению 12-го тура РПЛ!

Этот выпуск будет с французским акцентом — компанию Фёдору Смолову и Дмитрию Егорову составил главный эксперт Лиги 1 Дмитрий Чельцов!

В этом выпуске:

· Невероятный гол Воробьёва в ворота ЦСКА

· Кто будет новым тренером «Спартака»?

· Как судьи принимают решения по пенальти

· Тётя Раиса, Талалаев, «Балтика»

· Карпин против Черчесова