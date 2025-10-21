SMOL FM 012.00 // Сумасшедший гол Локо / Проблемы Спартака / Спасение Тюкавина / Итоги 12 тура РПЛ
Приём, приём! Радиовидеорубка SMOL FM возвращается после небольшого перерыва и готова к обсуждению 12-го тура РПЛ!
Этот выпуск будет с французским акцентом — компанию Фёдору Смолову и Дмитрию Егорову составил главный эксперт Лиги 1 Дмитрий Чельцов!
В этом выпуске:
· Невероятный гол Воробьёва в ворота ЦСКА
· Кто будет новым тренером «Спартака»?
· Как судьи принимают решения по пенальти
· Тётя Раиса, Талалаев, «Балтика»
· Карпин против Черчесова