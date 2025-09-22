Итоги 9-го тура: Зенит обыграл Краснодар, Спартак победил Крылья, рекорд Балтики
Во втором выпуске шоу «Про наш футбол» Антон Ванюшов, Глеб Чернявский, Роман Шаронов и Александр Мостовой обсудили итоги 9-го тура РПЛ: победу «Зенита» над «Краснодаром», поведение Александра Соболева и Максима Глушенкова, судейство в матче, нужно ли обновлять тренерский штаб Сергея Семака, как Андрей Талалаев мотивирует игроков «Балтики», интерес к Наилю Умярову со стороны европейских клубов, будущее Деяна Станковича, отстранение Муми Нгамале от тренировок «Динамо», недовольство судьями, большой анализ игры ЦСКА при Челестини от Романа Шаронова. А также позвонили главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву и задали несколько интересных вопросов.
