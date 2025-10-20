В пятом выпуске шоу «Про наш футбол» Антон Ванюшов, Глеб Чернявский, Роман Шаронов и Дмитрий Бородин обсудили разгром ЦСКА в дерби против «Локомотива», шикарные голы Алексея Батракова и Дмитрия Воробьёва, игру Владислава Торопа, чем силён «Локомотив», почему команда делает ставку на молодых игроков, а также проблемы ЦСКА при Фабио Челестини. А ещё обсудили, как «Спартак» ушёл от поражения в концовке матча против «Ростова», уволят ли Деяна Станковича и кто такой Луис Гарсия, которого хотят пригласить вместо него. Истории про кофемашину Роберта Морено и отказ от зарплаты после поражения, а также — нужно ли иностранным тренерам и игрокам учить русский язык. Обсудили игру «Зенита», пенальти и отменённый гол в матче против «Сочи», мог ли Алексей Шпилевский тренировать «Зенит», звали ли Дмитрия Бородина в «Зенит», как Андрей Талалаев вывел «Балтику» на новый уровень, совмещение Валерия Карпина и многое другое.