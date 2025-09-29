В третьем выпуске шоу «Про наш футбол» Антон Ванюшов, Глеб Чернявский, Роман Шаронов и Геннадий Орлов обсудили разгром «Пари НН» от «Спартака», дубль Жедсона, перейдет ли Манфред Угальде в «Манчестер Сити», что будет в матче против ЦСКА, какую роль исполняет Деян Станкович, сидящий на трибуне, нужно ли увольнять Станковича, возглавит ли Станислав Черчесов «Спартак», если его позовут, а также кто популярнее: «Спартак» или «Зенит». Обсудили «Динамо» при Валерии Карпине, громкие цитаты, кто виноват в травмах игроков, получается ли у Карпина совмещать два поста, кто был круче как игрок: Мостовой или Карпин. В блоке про «Зенит» обсудили реакцию Максима Глушенкова на голы, правда ли он обиделся на Андрея Аршавина, похвалу от Луиса Энрике, почему Глушенков круче Аршавина-игрока, кто из нападающих «Зенита» — сильнейший и возглавит ли клуб таблицу РПЛ в ближайших турах. Также обсудили, почему «Краснодар» часто жалуется на судейство, где воспитанники и что ждёт команду дальше. Как ЦСКА возглавил таблицу РПЛ, матч против «Балтики» Андрея Талалаева, что нужно ЦСКА для чемпионства. А ещё участники шоу выбрали героев 10-го тура РПЛ.