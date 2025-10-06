В четвертом выпуске шоу «Про наш футбол» Антон Ванюшов, Глеб Чернявский, Роман Шаронов и Сергей Овчинников обсудили большое количество голов в московских дерби между «Динамо» и «Локомотивом», а также ЦСКА и «Спартаком». Кроме того, в выпуске обсудили игру Максименко, в чём мотивация Акинфеева, кто сильнейший вратарь России по версии Овчинникова, уход Малышева и Гафина из «Спартака» и «Динамо», можно ли сравнивать Измайлова и Батракова, сможет ли «Локомотив» выиграть чемпионство, пенальти Мелкадзе и момент с пустыми воротами в игре против «Краснодара», скандал с участием Сперцяна и Ндонга, пенальти за руку Сантоса в игре «Акрона» и «Зенита», игру команды при Семаке, незабитый пенальти Дзюбы, слова Кордоба про Артёма и сравнения с Соболевым. А также традиционно выбрали героев 11-го тура РПЛ.

Глеб Чернявский — t.me/eurocup

Роман Шаронов — t.me/romansharonov76

Антон Ванюшов — t.me/rashen_football