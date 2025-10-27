В шестом выпуске шоу «Про наш футбол» Антон Ванюшов, Глеб Чернявский, Роман Шаронов и Владимир Дядюн обсудили итоги 13-го тура РПЛ. Как «Зенит» обыграл «Динамо», разбор голов и моментов, стартовые составы команд, почему не вышел Александр Соболев, о работе Владимира Дядюна с Валерием Карпиным, а также работе судей. Также обсудили победу «Спартака» над «Оренбургом», как Деян Станкович сохранил свой пост, замену Барко, победный гол и важные моменты матча. Кроме того, затронули игру ЦСКА и «Крыльев Советов», интересные моменты и голы, структуру команды при Челестини, а также обсудили, подойдут ли клубу Александр Соболев или Артём Дзюба. Ещё обсудили отличную игру Алексея Батракова, потерю очков «Локомотивом», возвращение «Краснодара» на первое место, работу Алексея Шпилевского и интересные истории от Владимира Дядюна.