В первом выпуске шоу «Про наш футбол» Антон Ванюшов, Глеб Чернявский, Роман Шаронов и Илья Геркус обсудили эмоциональность Деяна Станковича, проблемы обороны «Динамо» и тактику прессинга, влияние судейских решений, провальный старт топ-клубов, яркий рывок «Краснодара», кризис и перспективы «Зенита», новый лимит на легионеров и потолок зарплат в РПЛ. В финале выпуска выбираются герои тура РПЛ.

