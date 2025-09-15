Итоги 8 тура: ничья «Спартака» и «Динамо», «Зенит» не справился с «Балтикой», лимит на легионеров | Про наш футбол
В первом выпуске шоу «Про наш футбол» Антон Ванюшов, Глеб Чернявский, Роман Шаронов и Илья Геркус обсудили эмоциональность Деяна Станковича, проблемы обороны «Динамо» и тактику прессинга, влияние судейских решений, провальный старт топ-клубов, яркий рывок «Краснодара», кризис и перспективы «Зенита», новый лимит на легионеров и потолок зарплат в РПЛ. В финале выпуска выбираются герои тура РПЛ.
Илья Геркус — https://t.me/gerkus_fm
Роман Шаронов — https://t.me/romansharonov76
Глеб Чернявский — https://t.me/eurocup
Антон Ванюшов — https://t.me/rashen_football