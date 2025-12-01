Всем привет! Это новый выпуск шоу Родной футбол, в котором Дмитрий Шнякин, Владимир Быстров, Роман Трушечкин и Дмитрий Парфенов разобрали итоги 17-го тура РПЛ.

Как Спартак подстраивался под Балтику и проиграл: красно-белые играли без нападающего, даже без ложной девятки! А Балтика играла в привычный прессинг и показала себя лучше по отборам и единоборствам. Удаление Талалаева после резких слов в адрес соперника: как оценить такое поведение тренера? Он серьезно может покинуть Балтику и возглавить Спартак?

ЦСКА без номинального нападающего обыграл Оренбург: почему соперники выглядели свежее армейцев? Гол Тамерлана Мусаева — действительно важное событие для всего ЦСКА? Почему Оренбург не набирает очки?

Краснодар легко разобрался с Крыльями Советов: игры с самарцами для быков — самые легкие в этом сезоне. Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории Краснодара, а Сперцян провел отличный матч. Почему Крылья Советов — это полная безнадега: они не создали ничего и не наиграли даже на гол престижа!

Ахмат прервал неудачную серию из четырех поражений и победил впервые с сентября, а Черчесов избежал вопросов от руководства. Динамо играло экспериментальным составом, а Гусев проиграл 2-й матч подряд. Вопрос с будущим Ролана в команде уже решен?

Локомотив уверенно обыграл Ростов, а Баринов, вероятно, забил последний гол в составе железнодорожников. Батраков провел 50-й матч в РПЛ и стал ключевым игроком в победе Локо. Ростов проиграл 3 из 4 последних матчей РПЛ, а Вахания стал одновременно и героем, и антигероем матча.

Зенит без нападающих победил Рубин: как казанцы разрушили атакующий футбол петербуржцев? А выход Соболева стал переломным моментом игры — что на это скажет Быстров? Рубин провел идеальный матч без Даку в плане организации, но проиграл после 1-го единственного удара в створ. Приятного просмотра!