Всем любителям российского футбола большой привет! Родной футбол снова с вами! В новом выпуске Михаил Моссаковский, Дмитрий Шнякин, Владимир Быстров и Роман Шаронов обсудили итоги 16-го тура и последние события из мира РПЛ.

Ушел из жизни легендарный Никита Симонян — символ Спартака и всего советского футбола. Отдадим дань памяти легенде, который не мыслил свою жизнь без футбола и до последнего дня работал на посту вице-президента РФС.

Вадим Романов стал первым тренером Спартака за 6 лет, который выиграл дебютный матч — да еще и с ЦСКА. Какой у него тренерский стиль? От Станковича осталась только схема. В чем Романов уже точно лучше Станковича, Абаскаля, Ваноли, Тедеско, Витории? И что будет с Вадимом дальше? Дмитриев забил первый русский гол за Спартак в этом сезоне. ЦСКА в 3-й раз проиграл после паузы на сборные — почему потеря Кругового в начале матче обрушила атаку армейцев?

Московское Динамо одержало победу над махачкалинским: как Гусев изменил схему и состав? Будущее Глебова и Осипенко в команде туманно: без них команда не пропустила. Тренерский стиль Гусева — он вообще есть? Как будет решаться вратарский вопрос в Динамо после Карпина?

Зенит без Педро победил Пари НН, но Жерсон в роли десятки не впечатлил — как и Соболев на острие. Разницу сделал дуэт Глушенков - Вендел: как проявили себя игроки?

Локо образцово бился с Краснодаром: как перестроилась полузащита команды без Баринова? В состав быков вернулись Аугусто, Кордоба, Коста и Кривцов. Краснодар — лучший в РПЛ по голам со стандартов: в матче с Локо тоже сработали. И действующие чемпионы по-прежнему не проигрывают в гостях! Желаем приятного просмотра!