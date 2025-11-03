Приветствуем любителей российского футбола! Это новый выпуск шоу «Родной футбол», в котором Михаил Моссаковский, Владимир Быстров, Игорь Шалимов и Константин Генич разобрали итоги 14-го тура РПЛ.

«Краснодар» до 88 минуты матча доминировал над «Спартаком» - как будто лидер играл против аутсайдера. Быки играли предсказуемым составом - но выпустили на поле сильнейших. Почему команда Станковича выглядит такой беспомощной? Почему Деяна не увольняют?

«Локомотив» без Монтеса и Воробьева - это другая команда. Их отсутствие стало ключевым и равноценной замены им не нашлось? А Семак снова сыграл без нападающих с Луисом Энрике на позиции ложной девятки. Победа «Зенита» - логична и закономерна? А что с чемпионской гонкой? Что за празднование было у Мостового? А как в свое время развлекался Быстров?

ЦСКА поздравил Челестини и улучшил тренеру контракт на 40% - не рановато ли делать выводы о его работе? Не напоминает ли это ранние улучшение контрактов Абаскаля и Станковича? Армейцы одержали победу над «Пари НН»: как команда перестраивалась по ходу игры? А Шпилевский ответил Быстрову: что скажет сам Владимир?

«Рубин» и «Динамо» не смогли поразить ворота друг друга. Какие проблемы есть в атаке бело-голубых? Почему подопечные Карпина не могут победить уже 4 игры подряд?

Желаем приятного просмотра!