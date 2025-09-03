SMOL FM 007.00 / Челестини vs Мусаев / Балтика в топ-3 / Красные и пенальти / Зырянов босс «Зенита»
SMOL FM — проект с Федором Смоловым, где российский футбол превращается в настоящий слэпстик
В 7-м туре РПЛ обсуждаем:
✔️ перепалку Челестини и Мусаева
✔️ «Балтику» в топ-3
✔️ VAR, красные карточки и пенальти тура
✔️ отмененный 100-й гол и удаление Комличенко
✔️ очередной провал «Динамо» при Карпине
✔️ Зырянова на посту председателя правления «Зенита»
SMOL FM — на одной волне с российским футболом!
Телеграм-канал Фёдора Смолова: t.me/smol_10. Фрибет до 10 000 от BetBoom: https://betboom-link.ru/link/lElAIp/
Реклама, 18+. erid: 2SDnjdxTn46