SMOL FM 005.00 // Анти-Класико «Спартак» – «Зенит» // Леди Гага и Батраков // Падение Талалаева
SMOL FM — новый проект с Фёдором Смоловым, который говорит с вами на языке настоящего футбола!
Это стильная видеорубка, где Фёдор Смолов, Дмитрий Егоров и Ирина Подшибякина обсуждают самые горячие новости из мира футбола и около:
· Хит от фанатов «Локо» про Алексея Батракова
· Анти-класико «Спартак» – «Зенит»
· Очередная победа Черчесова
· Совсем не Братское дерби
и много другое!
SMOL FM — на одной волне с российским футболом!
Телеграм-канал Фёдора Смолова: t.me/smol_10. Фрибет до 10 000 от BetBoom: https://betboom-link.ru/link/lElAIp/
Реклама, 18+. erid: 2SDnjdxTn46