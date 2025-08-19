SMOL FM — новый проект с Фёдором Смоловым, который говорит с вами на языке настоящего футбола!

Это стильная видеорубка, где Фёдор Смолов, Дмитрий Егоров и Ирина Подшибякина обсуждают самые горячие новости из мира футбола и около:

· Хит от фанатов «Локо» про Алексея Батракова

· Анти-класико «Спартак» – «Зенит»

· Очередная победа Черчесова

· Совсем не Братское дерби

и много другое!

SMOL FM — на одной волне с российским футболом!

