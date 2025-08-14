SMOL FM — новый проект Фёдора Смолова, который говорит с вами на языке настоящего футбола. Это стильная видеорадиорубка, где Фёдор Смолов, Дмитрий Егоров и специальный гость Андрей Панков обсуждают всё, что гремит в российском футболе прямо сейчас!

00:00 Начало

00:21 Встречаем Андрея Панькова

01:28 Смолов сыграет за Broke Boys!

03:25 Станкович аут?

10:40 Когда увольняем Станковича?

12:21 В чём секрет Галактионова?

16:10 С кем можно сравнить Батракова?

17:34 Ищем европейский клуб для Батракова

21:38 Семаку надо уходить из «Зенита»?

26:40 Камбэк Черчесова в РПЛ

29:23 Шлягер тура

31:23 Хвалим Челестини в ЦСКА

36:44 Система «Краснодара»

41:04 Крутые «Крылья Советов» и «Балтика»

42:56 Карпин и «Динамо»

45:21 Легендарная история с кофемашиной в «Сочи»

47:37 «Рекорд» Лещука

48:43 Респект Тюкавину

50:09 Шпилевский в РПЛ – как вам?

52:42 Миранчук топчик в МЛС

54:03 Что с Сафоновым в «ПСЖ»?

56:25 Джикия дебютировал в Турции

57:26 Лимит на легионеров

1:12:18 Идеальная формула лимита на легионеров

1:13:18 Хит-парад инфоповодов

1:14:39 Смолов часов не наблюдает

1:15:21 Прогнозы на 5-й тур

Телеграм-канал Фёдора Смолова: t.me/smol_10.

