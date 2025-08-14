SMOL FM 004.00 / Станкович vs Семак / Потолок зарплат / Магия Черчесова / Локо чемпион?
SMOL FM — новый проект Фёдора Смолова, который говорит с вами на языке настоящего футбола. Это стильная видеорадиорубка, где Фёдор Смолов, Дмитрий Егоров и специальный гость Андрей Панков обсуждают всё, что гремит в российском футболе прямо сейчас!
00:00 Начало
00:21 Встречаем Андрея Панькова
01:28 Смолов сыграет за Broke Boys!
03:25 Станкович аут?
10:40 Когда увольняем Станковича?
12:21 В чём секрет Галактионова?
16:10 С кем можно сравнить Батракова?
17:34 Ищем европейский клуб для Батракова
21:38 Семаку надо уходить из «Зенита»?
26:40 Камбэк Черчесова в РПЛ
29:23 Шлягер тура
31:23 Хвалим Челестини в ЦСКА
36:44 Система «Краснодара»
41:04 Крутые «Крылья Советов» и «Балтика»
42:56 Карпин и «Динамо»
45:21 Легендарная история с кофемашиной в «Сочи»
47:37 «Рекорд» Лещука
48:43 Респект Тюкавину
50:09 Шпилевский в РПЛ – как вам?
52:42 Миранчук топчик в МЛС
54:03 Что с Сафоновым в «ПСЖ»?
56:25 Джикия дебютировал в Турции
57:26 Лимит на легионеров
1:12:18 Идеальная формула лимита на легионеров
1:13:18 Хит-парад инфоповодов
1:14:39 Смолов часов не наблюдает
1:15:21 Прогнозы на 5-й тур
