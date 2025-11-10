Первый круг РПЛ завершён. «Краснодар» – лидер. Но он наверху не один. ЦСКА, несмотря на все проблемы, идёт вровень. Совсем рядом – богатый, но бедовый «Зенит», а также заматеревший «Локомотив» с Михал Михалычем. Ну и, конечно, «Балтика»! Андрею Талалаеву – ультрареспект! Пока Станкович бычит на прессу, а Карпин рассуждает, не вылетит ли его «Динамо», Андрей Викторович блестяще работает. Очень интересно, что будет дальше с его командой и с ним лично. Как бы «Балтику» не разобрали к весне...

Впрочем, до весны предстоит сыграть ещё 3 тура, плюс Кубок. Ну а сейчас, когда подкатила пауза на сборные, самое время подвести итоги и выделить главное в первой части чемпионата. Этим и займёмся в «Футбольном клубе», благоволите!

